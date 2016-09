Liebe Besucher, schön, dass Sie bei uns vorbeischauen. Auf unserer Homepage finden Sie alles über Spiel & Autor - die Zeitschrift für Spieleautorinnen und Spieleautoren und dem Spieleautorentreffen in Göttingen.

Die neue Ausgabe von Spiel&Autor erscheint auf dem Spieleautoren-Treffen in Göttingen 2016. 64 Seite sind gefüllt mit interessanten Themen von der SAZ, dem Autorentreffen in Göttingen, Spielvorstellungen und der Übersicht der anwesenden Redakteure in Göttingen. Die kopmplette Inhaltesangabe finden Sie hier.











Spiele entwickeln 2012-2015

Die Zusammenfassung der Deutschen Spieleautorentagungen von 2012-2015 sind fertiggestellt. In zwei Bänden werden Vorträge und Ergebnisse der Arbeitskreise zusammengefasst. Diese und die vorherigen Ausgaben sind bei uns erhältlich. Eine Übersicht der Inhalte ist hier zu finden.